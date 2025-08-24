El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 32 grados.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 33% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más intenso en áreas abiertas y expuestas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un día ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice en el exterior. Sin embargo, se aconseja evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico, especialmente entre las 12 y las 16 horas, cuando la radiación solar es más intensa.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:04. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.
En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz y tomar precauciones ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.
