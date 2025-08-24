El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 20 grados a las 5 de la mañana.
A partir de las 8 de la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 22 grados a las 9 de la mañana. Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en torno al 68%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, el viento del sur-suroeste, con velocidades de hasta 5 km/h, proporcionará un alivio agradable.
A medida que el día avance, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas a partir de las 8 de la mañana, aunque no se prevén precipitaciones en ninguna parte del día. Las temperaturas continuarán aumentando, alcanzando un máximo de 35 grados a las 5 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, llegando a un 28% en las horas más cálidas del día, lo que puede generar una sensación de calor intenso.
El viento también se intensificará a lo largo del día, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h desde el sur-suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar algunas ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una tarde cálida y soleada.
Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, y el viento se calmará, lo que hará que la noche sea más agradable. El ocaso se producirá a las 20:58, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo iluminado por los tonos cálidos del atardecer.
En resumen, el día de hoy en Cabra se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 35 grados . No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente soleado y agradable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.
