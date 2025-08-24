El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 22 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00.
A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a los 19 grados a las 04:00, pero se espera un repunte a partir de las 09:00, cuando el termómetro marcará 21 grados. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando su punto máximo con 32 grados a las 15:00, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.
La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 82% y alcanzando un 100% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 63% hacia las 22:00, lo que contribuirá a una sensación más confortable en las horas de mayor calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h a las 19:00. Este viento moderado ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.
El orto se producirá a las 07:47 y el ocaso a las 21:03, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido y mayormente despejado, perfecto para disfrutar de las bellezas naturales y la vida al aire libre en esta encantadora localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.
