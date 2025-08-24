El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Bormujos se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

A partir de las 05:00, se comenzarán a notar algunas nubes altas, que se mantendrán a lo largo del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes de Bormujos disfruten de un día soleado, ideal para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará a aumentar a medida que el sol se eleve en el horizonte, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas. Este calor se sentirá más intenso, especialmente en las horas centrales del día, cuando la humedad relativa será del 49%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada. A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 31 grados entre las 16:00 y las 18:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 20:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento, combinada con la baja probabilidad de lluvia, sugiere que el tiempo se mantendrá seco y cálido.

A medida que el sol se ponga a las 21:04, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 21:00 y bajando a 24 grados hacia las 23:00. La humedad relativa aumentará gradualmente durante la noche, alcanzando un 68% a la medianoche, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.