El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 27°C a las 22°C, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36°C alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 34% y el 61%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada en las horas más calurosas. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 10:00 horas. Este cambio en el estado del cielo se mantendrá a lo largo de la tarde y la noche, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Por lo tanto, no se anticipan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29°C a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias. La puesta de sol se producirá a las 20:56 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los bailenenses podrán disfrutar en un ambiente tranquilo y cálido.

En resumen, el día de hoy en Bailén se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, con un aumento en la nubosidad hacia la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas de mayor calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.