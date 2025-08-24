El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 27°C y 19°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 34°C a las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la humedad relativa, que pasará del 33% en la madrugada al 68% en las horas más cálidas del día. A pesar de la sensación de calor, la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más elevada.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 25 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento será más suave durante la mañana, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas.

A medida que avanza la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se esperan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de Baeza pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las nubes altas que se formarán a partir de las 10 de la mañana no afectarán significativamente la temperatura, pero sí ofrecerán un cambio en el paisaje visual del cielo.

En la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que descenderán a 27°C a las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 38% hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 20:55, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por las nubes altas que adornarán el horizonte.

En resumen, Baeza disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, con un cielo que se irá nublando hacia la tarde, pero sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.