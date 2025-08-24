El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 26°C y 25°C, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 51% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 24°C a las 9 de la mañana y continuando con una tendencia a la baja hasta llegar a 22°C a las 10 de la mañana. La humedad relativa aumentará un poco, alcanzando el 57% a las 9 de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, con un valor de 35°C, lo que indicará un día caluroso. La humedad relativa disminuirá a un 26% en este periodo, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29°C a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con la presencia de nubes altas que no afectarán la visibilidad de las estrellas. La humedad relativa aumentará a un 42% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y húmeda.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas elevadas en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. No se esperan lluvias, por lo que es un buen día para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.