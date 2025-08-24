El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 21 grados a las 04:00 y 20 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 06:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. Durante la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 21 grados a las 09:00 y subirá hasta los 24 grados a las 10:00. En la tarde, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un máximo de 35 grados a las 16:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 59% a las 09:00 y bajando a un 37% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre 3 y 13 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h entre las 16:00 y las 18:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no se anticipan condiciones de viento fuerte.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Andújar podrán disfrutar de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas y actividades al aire libre sin inconvenientes. En resumen, se anticipa un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.