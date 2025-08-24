El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 19 grados a las 00:00 horas. A medida que avanza la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a los 16 grados hasta las 08:00. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A partir de las 09:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 18 grados a las 09:00 y los 19 grados a las 10:00. Sin embargo, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas a partir de las 04:00, lo que podría afectar la visibilidad y dar lugar a un ambiente más brumoso. A lo largo de la mañana, la bruma persistirá, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 27 grados a las 17:00. A pesar del aumento en la temperatura, la humedad comenzará a disminuir, bajando al 64% a las 16:00. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán los 29 km/h desde el sur a las 18:00, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas predominando hasta el ocaso, que se producirá a las 21:08. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 21:00. La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias en la zona.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables durante la tarde, aunque la bruma y las nubes altas podrían hacer acto de presencia en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, pero estar atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en las horas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.