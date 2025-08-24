El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde. La jornada se presenta ideal para actividades al aire libre, ya que la ausencia de precipitaciones es total, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día.

A medida que avanza la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, situándose en torno a los 21°C a la 1 de la tarde. Sin embargo, el calor se intensificará en las horas posteriores, alcanzando su punto máximo a las 4 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 33°C. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando a medida que avanza el día, alcanzando un 49% por la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas de mayor calor.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A lo largo del día, el cielo experimentará una transición de un estado despejado a poco nuboso, con la aparición de nubes altas en la tarde. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas que puedan afectar las actividades diarias.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será predominantemente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, y que aprovechen la agradable brisa del viento por la tarde. La jornada culminará con un cielo despejado al atardecer, ofreciendo un hermoso espectáculo natural con el ocaso previsto para las 20:56.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.