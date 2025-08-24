El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 24 de agosto

El día de hoy, 24 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:47. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con la aparición de nubes altas a partir de la mañana y durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 23 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la sensación térmica sea más intensa.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en las horas de la tarde. Esta combinación de calor y humedad podría generar una sensación de bochorno, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro. Los ciudadanos de Alcalá de Guadaíra pueden aprovechar este clima favorable para realizar actividades al aire libre, pero deben tener en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de protegerse del sol. En resumen, se anticipa un día cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de la belleza natural de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-23T21:07:13.