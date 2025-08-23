El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 23 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 35% por la tarde, lo que hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Por la noche, el viento disminuirá, manteniendo una brisa suave que hará que la temperatura nocturna descienda a 25 grados.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

Con el orto solar a las 07:45 y el ocaso a las 21:04, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz para aprovechar. Es un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un buen rato en los parques y plazas del municipio. En resumen, se anticipa un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar del verano en El Viso del Alcor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.