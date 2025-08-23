El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas de manera gradual.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 19 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 06:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00.

Durante la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 23 grados a las 10:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé que la temperatura continúe ascendiendo, alcanzando los 25 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 32 grados entre las 14:00 y las 15:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas del día, comenzará a disminuir, lo que hará que la sensación térmica sea más llevadera.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h, lo que proporcionará un alivio ante las altas temperaturas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando su punto máximo a las 16:00 con ráfagas de hasta 39 km/h. Este viento, aunque moderado, será un aliado para mantener el ambiente fresco durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, y el cielo despejado permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:04.

Con estas condiciones, Utrera se presenta como un destino atractivo para disfrutar de un día soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.