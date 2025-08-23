El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando hasta un 81% a las 07:00, lo que puede generar una sensación de frescura en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 24% hacia las 20:00 horas, lo que contribuirá a un tiempo más seco y cálido por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 36 km/h a las 16:00. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de calor durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día completamente seco. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 20:56, brindando una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la belleza de Úbeda, con su rica historia y arquitectura, bajo un cielo despejado y temperaturas agradables. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la ciudad y sus alrededores, con condiciones ideales para cualquier plan que se tenga en mente.

