El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 24 grados que irá descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A las 01:00, la temperatura se situará en 23 grados, y continuará bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 02:00.

A medida que el sol se eleva, la temperatura experimentará un ligero descenso, alcanzando los 21 grados a las 03:00 y los 20 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se espera un repunte en el termómetro, alcanzando los 22 grados a las 10:00 y culminando en un máximo de 31 grados entre las 15:00 y las 16:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 100% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme avanza la tarde.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor calor. A lo largo de la tarde, se espera que la dirección del viento se mantenga constante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Tomares disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:46 y el ocaso a las 21:05, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.