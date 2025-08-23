El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 31 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 31 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 44% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave y constante será ideal para quienes deseen salir a pasear o realizar actividades deportivas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es perfecto para disfrutar de las numerosas actividades al aire libre que ofrece San Juan de Aznalfarache, desde paseos por el parque hasta encuentros familiares en jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de una hermosa puesta de sol a las 21:05, un espectáculo natural que no se deben perder.

En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.