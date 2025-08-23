El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 25 grados que irá descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A las 01:00, la temperatura será de 24 grados, y continuará bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00.

A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 31 grados hacia la tarde, específicamente a las 14:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 49% por la mañana, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 36% hacia las 17:00. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede ser un alivio para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h. Esto podría proporcionar un refrescante alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso paisaje.

La puesta de sol está programada para las 21:05, lo que brindará una oportunidad perfecta para disfrutar de una agradable velada al aire libre. Con temperaturas que comenzarán a descender hacia la noche, se espera que el ambiente se mantenga cómodo, ideal para paseos o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.