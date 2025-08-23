El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 36 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 46% a la medianoche, la humedad irá aumentando, alcanzando un 75% a las 07:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 y las 21:00, alcanzando hasta 32 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar protección solar, ya que la exposición al sol será intensa durante gran parte del día. Las temperaturas cálidas y el cielo despejado son ideales para disfrutar de actividades como paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.