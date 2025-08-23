El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 21 grados a las 04:00 y 20 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un ligero aumento, alcanzando los 19 grados a las 06:00 y 18 grados a las 07:00. La temperatura irá en ascenso durante el día, alcanzando un máximo de 32 grados a las 16:00, lo que indica que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% a las 08:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, situándose en un 51% a las 10:00 y bajando a un 39% a las 11:00. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h a las 10:00 y alcanzando picos de hasta 36 km/h entre las 15:00 y las 17:00. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también se recomienda precaución, ya que las ráfagas más fuertes podrían ser notorias.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La puesta de sol está programada para las 20:58, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.