El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 24 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 21 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. A las 05:00, la temperatura se situará en 20 grados, y a las 06:00, en 19 grados. A partir de las 07:00, el calor comenzará a intensificarse, alcanzando los 18 grados, y subiendo rápidamente hasta los 24 grados a las 10:00.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que llevará el termómetro hasta los 32 grados entre las 14:00 y las 15:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 38% y el 61%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave del sur-suroeste, que alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, proporcionará un alivio agradable durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 21:00 y bajando a 24 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:02, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo perfecto para paseos, deportes y reuniones familiares.

