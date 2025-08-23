El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 05:00 y las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando hasta un 95% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:03 horas.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.