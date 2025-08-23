El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una visibilidad óptima que favorecerá las actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, estabilizándose en 20 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A partir de las 04:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 04:00 y 05:00, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 32 grados a las 14:00. Este aumento en la temperatura se mantendrá durante la tarde, alcanzando un pico de 33 grados a las 16:00 y 17:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. La jornada finalizará con temperaturas alrededor de 23 grados a las 23:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 76% a las 00:00 y alcanzando un 99% entre las 05:00 y las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 15:00, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que ayudará a mitigar las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. La salida del sol se producirá a las 07:46 y se ocultará a las 21:05, brindando una larga jornada de luz natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.