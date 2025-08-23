El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 03:00, y 23 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, se prevé un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 27 grados a las 11:00 y 28 grados a las 12:00, llegando a un máximo de 34 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 67% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección sureste, aumentando su intensidad hasta alcanzar rachas de hasta 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades en la naturaleza.
El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 21:01, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Osuna, con un tiempo cálido y soleado que invitará a aprovechar al máximo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.
