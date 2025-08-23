El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 22 grados , alcanzando su punto más bajo a las 2 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 34 grados a las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 50% y el 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más intensas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo y las áreas verdes mantengan un aspecto seco, por lo que es importante considerar el riego en jardines y cultivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista estrellada. La puesta de sol se producirá a las 21:02, marcando el final de un día soleado y caluroso en Morón de la Frontera. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.