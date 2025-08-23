El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 23 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, comenzará un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 34 grados hacia las 17:00, lo que indica un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en torno al 45% y 47%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 38% hacia las 21:00, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 19:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Montilla pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 07:40, y el ocaso está previsto para las 21:00, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.