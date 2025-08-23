El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero soportable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 84% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las horas más cálidas, especialmente en las zonas con sombra.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 34 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que hará más placentero el ambiente, especialmente para aquellos que decidan salir a disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones de visibilidad serán óptimas, sin la presencia de niebla o bruma que puedan afectar la percepción del entorno.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:08. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que aportarán frescura. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.