El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando hasta un 54% a las 08:00. Sin embargo, a lo largo del día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 22% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 18:00, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos. Es recomendable mantenerse hidratado y usar protector solar, dado que la exposición al sol será intensa durante las horas centrales del día. En resumen, Martos disfrutará de un día espléndido, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.