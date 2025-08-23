El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Marchena se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 20 grados a media tarde, antes de volver a ascender hacia la noche.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé un calor notable de hasta 35 grados . Este aumento en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los marcheneros que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% y disminuyendo a un 26% hacia la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más seco y menos sofocante.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más ligero, aumentando su intensidad a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

Con el ocaso programado para las 21:03 horas, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. Se espera que al caer la tarde, la temperatura se sitúe en torno a los 28 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de frescura. Es un día perfecto para aprovechar al máximo el verano antes de que la temporada cambie.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.