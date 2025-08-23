El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados entre las 06:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 31 y 33 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará a lo largo del día, comenzando en un 46% y llegando a un 70% en las horas más frescas de la mañana, antes de descender a niveles más cómodos en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Predominará un viento del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La salida del sol se producirá a las 07:40, y el ocaso será a las 20:59, brindando una larga jornada de luz solar. Este clima ideal es perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques de la ciudad. En resumen, Lucena se presenta hoy como un destino atractivo para quienes buscan disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones meteorológicas que favorecen el esparcimiento y la convivencia al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.