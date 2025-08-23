El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, comenzará un repunte en las temperaturas, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 18 grados a las 06:00. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 20 grados, proporcionando un tiempo fresco y agradable para las actividades al aire libre.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a aumentar notablemente. Se prevé que a las 12:00 horas, el termómetro marque 28 grados, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 41% a la medianoche, irá aumentando hasta un 93% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, tendrá una velocidad que variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, aumentando a 27 km/h a las 12:00 y alcanzando un máximo de 35 km/h a las 15:00. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, y el sol se mantendrá presente hasta el ocaso, que se producirá a las 21:04. Con un tiempo tan favorable, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.