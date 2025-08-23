El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 28 grados, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 08:00 horas.

A medida que avanza la mañana, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 09:00 y 25 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, con un pico de 35 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, llegando a 31 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 55% a las 08:00 horas. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h entre las 18:00 y 19:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será cálido y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Los vientos moderados ayudarán a mitigar el calor, y la ausencia de precipitaciones permitirá que los habitantes disfruten de un día agradable. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.