El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero soportable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 68% por la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en su punto máximo, principalmente desde el sureste. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 19 km/h a lo largo del día, lo que sugiere que habrá momentos de calma intercalados con ráfagas más fuertes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin preocupaciones por la lluvia o el frío.

El orto se producirá a las 07:51 y el ocaso a las 21:10, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.