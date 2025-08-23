El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta alcanzar los 19 grados entre las 04:00 y las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 08:00 y subiendo rápidamente a 21 grados a las 09:00.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 29 y 31 grados entre las 13:00 y las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 100% en las primeras horas del día a un 39% hacia las 14:00. Esto generará un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 39 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:47, mientras que el ocaso será a las 21:05, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, será refrescante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.