El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a las 02:00 y 25 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, alcanzando los 24 grados a las 04:00 y 23 grados entre las 05:00 y las 07:00.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 22 grados, y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 35 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 49% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme la temperatura aumenta.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán entre 1 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h en dirección noreste hacia el mediodía. Las ráfagas máximas se registrarán a lo largo de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor intenso.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como excursiones o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso será a las 20:57, lo que brinda una buena cantidad de luz solar durante el día. Con estas condiciones, se recomienda a los habitantes de Jaén que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. En resumen, se espera un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.