El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 76% a la 1 de la madrugada y un 87% a las 2 de la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 68% a las 11 de la mañana y bajando aún más a un 61% al mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h durante la mañana. A medida que el día progrese, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, que alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un termómetro que podría marcar hasta 32 grados .

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La tarde se presentará especialmente cálida, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 31 grados hasta las 6 de la tarde, antes de comenzar a descender hacia la noche.

El ocaso se producirá a las 21:05, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar de manera más pronunciada, alcanzando los 25 grados a las 10 de la noche. La noche se prevé tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse bajo un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.