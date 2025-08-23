El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A primera hora, se espera una temperatura de 27 grados, que descenderá a 25 grados en las primeras horas de la mañana, antes de alcanzar su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% y disminuyendo a medida que avanza el día, alcanzando niveles de hasta un 25% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para los que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 31 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se espera que las temperaturas alcancen su máximo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 21:02, lo que brinda a los ecijanos una larga jornada de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. Es un día ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Écija experimentará un día cálido y soleado, con cielos despejados y vientos suaves, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de la belleza del verano andaluz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.