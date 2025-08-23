El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 75% y aumentando hasta un 85% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo por la tarde. A las 2 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 31 grados , lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 18 km/h. Este viento moderado ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio bienvenido del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones de visibilidad serán buenas, aunque se prevé que haya algo de bruma en las primeras horas de la mañana, que se disipará rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:06. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.