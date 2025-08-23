El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se situará en un 44%, aumentando a un 84% hacia las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en un 28% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sector oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 17:00, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o paseos por la ciudad.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso será a las 21:01, brindando un día largo y luminoso para disfrutar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir y aprovechar el aire libre, ya sea en parques, plazas o en la naturaleza circundante. La combinación de temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado promete un día ideal para disfrutar de la belleza de Córdoba en pleno verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.