El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 24 grados que irá descendiendo gradualmente. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura baje a 23 grados a la 1:00 a.m. y continúe descendiendo hasta alcanzar los 22 grados a las 2:00 a.m.

La brisa será suave, con vientos predominantes del suroeste que oscilarán entre los 11 y 17 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avance, la velocidad del viento se incrementará, alcanzando hasta 32 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. La dirección del viento se mantendrá mayormente del suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

La humedad relativa comenzará en un 56% a las 00:00 horas, aumentando ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando un 63% a la 1:00 a.m. y un 66% a las 2:00 a.m. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que la temperatura se eleve durante el día, estabilizándose en torno al 44% en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3:00 p.m., cuando se espera que llegue a los 31 grados , antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 24 grados a las 10:00 p.m. y 23 grados a las 11:00 p.m. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:06 horas. En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.