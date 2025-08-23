El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero soportable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 75% por la tarde. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur y sureste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que es ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque no excesivamente fuerte, será suficiente para mantener el ambiente fresco y agradable, especialmente en áreas abiertas y junto a la costa.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 19 grados hacia el final del día. El ocaso está previsto para las 21:10, momento en el cual el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear por la playa, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un picnic en el parque. La combinación de calor moderado y brisa suave promete un día placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.