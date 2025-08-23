El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 21 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 04:00, comenzará un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 30 grados a las 14:00, y un máximo de 32 grados entre las 16:00 y las 18:00. Por la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 31 grados, descendiendo a 30 grados hacia las 20:00 y finalizando el día con 25 grados a las 23:00.

La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 48% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 100% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 42% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h en las primeras horas. A medida que avanza el día, la dirección del viento cambiará, predominando del oeste y alcanzando velocidades de hasta 18 km/h en la tarde. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 14:00 y las 18:00, con velocidades que podrían llegar a los 33 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y cálido.

Con el orto solar a las 07:45 y el ocaso a las 21:04, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz para aprovechar el día. En resumen, se anticipa un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Carmona, con temperaturas cálidas y un cielo despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.