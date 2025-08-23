El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente despejadas en Camas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 19 grados, manteniéndose en este rango hasta las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 18 grados a las 07:00 y 08:00. Para las 09:00, se prevé un ligero repunte, con temperaturas que llegarán a los 20 grados.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 km/h. A lo largo del día, la humedad relativa variará, comenzando en un 56% y descendiendo a un 40% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la niebla podría hacer su aparición en las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 06:00 y las 08:00, aunque se disipará rápidamente a medida que avance el día.

Por la tarde, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h a las 16:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 22:00 y 23 grados a las 23:00.

En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.