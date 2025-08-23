El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 23 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 11:00, se prevé un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 27 grados a las 11:00 y llegarán a un máximo de 34 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 64%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento se mantendrá mayormente del suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes de Cabra podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:40 y el ocaso a las 20:59, lo que brinda una buena cantidad de horas de luz solar para aprovechar al máximo el día. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, será refrescante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.