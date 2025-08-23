El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera gradual. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00, y manteniéndose en torno a los 20 grados durante las primeras horas del día.
A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 26 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 15:00. Este incremento en el calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (78%), irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 54% hacia la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 4 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. Para la tarde, se anticipa que el viento soplará del sur a velocidades que oscilarán entre 15 y 20 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante ante las altas temperaturas. La racha máxima de viento se espera que alcance los 36 km/h en horas de la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, y el sol se mantendrá presente hasta el ocaso, que se producirá a las 21:04, ofreciendo una hermosa puesta de sol para cerrar el día.
En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.
