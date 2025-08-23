El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 24 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 95%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada puede generar una sensación térmica agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas pico. Esta brisa suave contribuirá a mitigar el calor, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Bormujos durante el día de hoy. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La visibilidad será óptima, con condiciones de niebla que solo se presentaron en las primeras horas de la mañana, pero que se disiparán rápidamente, dejando paso a un día claro y soleado. La salida del sol se producirá a las 07:47, mientras que el ocaso se espera para las 21:06, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, lo que promete un día perfecto para disfrutar del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.