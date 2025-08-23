El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 40% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender gradualmente, situándose en torno a los 31 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un tiempo más fresco, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Bailén podrán apreciar en un cielo despejado. La combinación de temperaturas cálidas y un cielo claro promete un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que no se prevén lluvias ni condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.