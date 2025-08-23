El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 23 grados a las 04:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 16:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 29%, aumentando gradualmente hasta un 70% en la mañana. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente durante las horas centrales del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación térmica.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h en las primeras horas. A medida que el día progrese, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Este viento fresco puede ofrecer un respiro del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en Baeza, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para paseos, picnics y otras actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano comience a dar paso a la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.