El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 35 grados alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 61%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Baena tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:59 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje nocturno sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar al máximo el día, manteniendo siempre las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.