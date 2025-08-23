El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, favoreciendo actividades al aire libre y un ambiente agradable para los habitantes y visitantes de la ciudad.

Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 36 grados en las horas centrales del día. Este calor será más pronunciado en la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas o se expongan al sol durante períodos prolongados. La sensación térmica podría ser aún más elevada debido a la baja humedad relativa, que se situará en torno al 33% al inicio del día y descenderá a un 19% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor seco, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría aportar un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras o la seguridad de quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este panorama es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos por el campo o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

En resumen, Andújar vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de protección solar y la hidratación adecuada.

