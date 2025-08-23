El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2025, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 76% al inicio del día y subiendo hasta un 80% en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort en el ambiente. A partir de la tarde, la humedad se estabilizará en torno al 50%, lo que permitirá que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 10 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas que, en su punto máximo, podrían llegar a los 29 grados . La dirección del viento, predominantemente del sur y sureste, aportará un ligero frescor que será bien recibido por los habitantes y visitantes de Almonte.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, y los espacios naturales de Almonte estarán en condiciones óptimas para ser disfrutados. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando su punto más alto alrededor de las 2 de la tarde.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia las 5 de la tarde. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados a partir de las 10 de la noche. Los habitantes de Almonte podrán disfrutar de una velada agradable bajo un cielo estrellado, con un ocaso que se producirá a las 21:07, marcando el final de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-22T20:57:13.